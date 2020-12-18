Минздрав Мурманской области: Пожаловавшаяся Путину санитарка в ноябре получила 116 тысяч зарплаты

В региональном Минздраве сообщили, что расширили список получателей доплаты Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав Мурманской области прокомментировал жалобу санитарка из Кольской центральной районной больницы и заверил, что слова сотрудницы медучреждения не соответствуют действительности.

Глава регионального ведомства Дмитрий Панычев сообщил, что сейчас женщина прошла обучение на санитарку. В связи с этим, в ноябре текущего года за 1,5 ставки она получила почти 77 тысяч рублей в качестве выплаты и 116 тысяч рублей зарплаты.

- Всего с апреля по октябрь 2020 года соответствующие ковидные выплаты получили 252 человека на общую сумму 178 миллионов рублей, - рассказал Панычев, слова которого передает " сайт murmansk.kp.ru". - Из них 128 миллионов рублей - за счет федерального бюджета и 50 миллионов - за счет областного. На региональном уровне мы расширили список получателей доплаты - не только для медицинских работников, но и для немедицинского персонала.

Напомним, 17 декабря президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. Задать вопросы главе государства в этот раз могли не только журналисты, но и граждане всей страны. В частности, там был поднят вопрос от медицинских работников Кольской ЦРБ. Они пожаловались на невыплаты обещанных денег работающим в "красной зоне".

Полная стенограмма большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря 2020

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