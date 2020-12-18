МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в документе на национальном правовом интернет-портале республики.

- Соглашение о сотрудничестве между министерством внутренних дел Республики Беларусь и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации… Стороны сотрудничают в соответствии с положениями настоящего соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств государств сторон, - говорится в документе.