Врач-нарколог назвал безвредную дозу алкоголя

Чрезмерное и частное употребление спиртных напитков может не только негативно сказаться на организме, но и привести к зависимости. О том, существует ли безвредная доза алкоголя, рассказал врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.

По словам специалиста, весьма небольшое количество спиртного можно использовать в качестве антистресса.

- Лечебная доза алкоголя – это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше - это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред, - уточнил нарколог в беседе с НСН.