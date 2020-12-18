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Здоровье

Врач-нарколог назвал безвредную дозу алкоголя

Специалист также объяснил, может ли спиртное быть полезно для организма
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Чрезмерное и частное употребление спиртных напитков может не только негативно сказаться на организме, но и привести к зависимости. О том, существует ли безвредная доза алкоголя, рассказал врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.

По словам специалиста, весьма небольшое количество спиртного можно использовать в качестве антистресса.

- Лечебная доза алкоголя – это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше - это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред, - уточнил нарколог в беседе с НСН.

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