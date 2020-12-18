Общественникам разрешат присутствовать на практическом экзамене на водительские права

Общественникам разрешат находиться на практическом экзамене на водительские права Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МВД России намерено разрешить присутствовать на практическом экзамене для получения водительских прав в автомобиле, кроме самого испытуемого и экзаменатора, представителям общественных объединений и других должностных лиц органов внутренних дел.

Сообщается, что такие правила помогут повысить уровень объективности при сдаче экзамена.

- Для повышения объективности проведения экзамена на водительские права предусматривается возможность нахождения в экзаменационном транспортном средстве представителей общественных объединений, - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.