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Общественникам разрешат присутствовать на практическом экзамене на водительские права

Считается, что это поможет повысить уровень объективности при сдаче экзамена
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Общественникам разрешат находиться на практическом экзамене на водительские права

Общественникам разрешат находиться на практическом экзамене на водительские права

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МВД России намерено разрешить присутствовать на практическом экзамене для получения водительских прав в автомобиле, кроме самого испытуемого и экзаменатора, представителям общественных объединений и других должностных лиц органов внутренних дел.

Сообщается, что такие правила помогут повысить уровень объективности при сдаче экзамена.

- Для повышения объективности проведения экзамена на водительские права предусматривается возможность нахождения в экзаменационном транспортном средстве представителей общественных объединений, - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

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