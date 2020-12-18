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Иностранцы восхитились станциями метро в Москве

Они сравнили обустройство метрополитена российской столицы и Нью-Йорка
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Иностранцы восхитились станциями метро в Москве

Иностранцы восхитились станциями метро в Москве

Фото: Евгения ГУСЕВА

Иностранные пользователи социальной сети Twitter эмоционально отреагировали на публикацию, в которой приводятся сравнительные снимки станций метро в России и США.

Автор поста опубликовала в соцсети два фото: на одном из них запечатлена станция "Киевская" в Москве, на другом - "Чеймберс-стрит" в Нью-Йорке.

Комментаторы сразу же начали делится своим мнениям об увиденном и пришли к выводу, что российское оформление подземки куда симпатичнее и необычнее, чем в Америке.