Иностранцы восхитились станциями метро в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

Иностранные пользователи социальной сети Twitter эмоционально отреагировали на публикацию, в которой приводятся сравнительные снимки станций метро в России и США.

Автор поста опубликовала в соцсети два фото: на одном из них запечатлена станция "Киевская" в Москве, на другом - "Чеймберс-стрит" в Нью-Йорке.

Комментаторы сразу же начали делится своим мнениям об увиденном и пришли к выводу, что российское оформление подземки куда симпатичнее и необычнее, чем в Америке.