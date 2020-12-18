Иностранцы восхитились станциями метро в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

Иностранные пользователи социальной сети Twitter эмоционально отреагировали на публикацию, в которой приводятся сравнительные снимки станций метро в России и США.

Автор поста опубликовала в соцсети два фото: на одном из них запечатлена станция "Киевская" в Москве, на другом - "Чеймберс-стрит" в Нью-Йорке.

Комментаторы сразу же начали делится своим мнениям об увиденном и пришли к выводу, что российское оформление подземки куда симпатичнее и необычнее, чем в Америке.

Иностранцы очень удивлены красивыми станциями российского метрополитена Фото: Евгения ГУСЕВА

- Мне правда удивляет, что никто до сих пор не удосужился сделать станцию "Чеймберс-стрит" презентабельной. Это особое проявление пренебрежительного отношения американцев к общественной сфере, - написал @jaegervonkramer.

Пользователь соцсети под ником @Doom2020orbust выразил мнение, что "Чеймберс-стрит" в США печально известна.

- Долгие годы ее признавали худшей в Нью-Йорке. Она настолько фотогенично ветхая, что стала популярным местом для съемок телешоу и фильмов. Но стоит отметить, что московское метро действительно лучше, - написал в комментарии к посту @Doom2020orbust.