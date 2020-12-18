Сумма штрафов россиян за задержку теста на COVID-19 по прибытии из-за границы превысила 23 миллиона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Общая сумма штрафов для граждан России за несвоевременное прохождение тестов на наличие коронавиурса по прибытии из-за границы превысила отметку в 23 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего на россиян наложено таких штрафов на общую сумму 23 075 600 рублей, пишет ТАСС.

В постановлении Главного государственного санитарного врача РФ, россияне должны сдать ПЦР-тест на выявление коронавируса в течение трех дней с момента прилета в страну, а затем, после получения результатов, опубликовать итоги исследования специалистов в ЕПГУ.

Кроме этого, гражданам напоминают о необходимости соблюдения самоизоляции до получения результатов теста.

Напомним, чтобы сократить риски заражения covid-19 необходимо соблюдать простые правила: тщательно мыть руки с мылом, носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах в 1,5-2 метра.