Объявлен главный научный прорыв года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журнал Science признал главным прорывом в научном мире в 2020 году создание РНК-вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech, а также российскую разработку против коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в публикации на сайт издания.

- Мы хорошо осознавали, что главный научный прорыв так или иначе будет определенно связан с covid-19. Однако только в последние недели стало ясно, что этой чести удостоятся самые высокоэффективные сыворотки против коронавирусной инфекции, - заявил главный редактор Science Голден Торп.