Вильфанд предупредил россиян о похолодании в европейской части России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жителей европейской части России предупредили о резком изменении температуры воздуха. На эту территорию совсем скоро придет похолодание.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, до конца текущей недели изменения погоды в Москве будет незначительными.

- В столице температура воздуха будет до конца недели теплая, заметно теплее нормы. Ночные температуры от -3 до -5 градусов, днем до 0 градусов. Начиная с понедельника следующей недели будет умеренное понижение температуры, - рассказала РИА Новости метеоролог.