Последние новости на утро 18 декабря 2020: Пушков жестко раскритиковал журналиста BBC за вопрос Путину

Важные новости утра Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 18 декабря 2020 года: Российский сенатор Александр Пушков жестко раскритиковал журналиста BBC за вопрос российскому президенту Владимиру Путину. Ранее представитель британского издания поинтересовался на пресс-конференции главы государства о мнении: кто несет ответственность за "плачевное состояние" отношений между Москвой, Вашингтоном и Лондоном или все же российские власти выступают в роли "белых и пушистых". Пушков напомнил, еще конца 90-х годов "альянс вплотную подошел к российским границам и разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии". Политик счел странным, что потом журналисты ВВС интересуются, "кто виноват в новой холодной войне".

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил срок создания иммунитета после "лайт-вакцины". По его мнению, его формирование займет около трех недель и будет сохраняться на протяжении примерно 3-4 месяцев.

Американский журнал Science назвал главный прорыв в научном мире в этом году. Редакция издания пришла к мнению, что самым важным стало создание РНК-вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech, а также российская разработка против коронавируса "Спутник V".

17 декабря российский президент Владимир Путин провел пресс-конференцию для журналистов и россиян. Kp.ru собрал 13 самых ярких цитат главы государства.

"Российский флаг нельзя, но цвета флага можно": российским спортсменам по решению решение CAS запрещено выступать под триколором. Глава ОКР объяснил в беседе с "Комсомолкой" суть приговора отечественному спорту.

МВД Белоруссии и Росгвардия РФ заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны в рамках договора будут действовать в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств государств сторон.