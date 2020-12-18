Баржа, возобновившая строительство "Северного потока - 2", снова сменила владельца

Баржа "Фортуна" уложит 2,6-километрового отрезка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров Фото: REUTERS

Вновь сменился собственник трубоукладочной баржи "Фортуна", которая 11 декабря возобновила строительство трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Теперь судно принадлежит московскому предприятию "КВТ-Рус", до этого им владело ООО "Универсальная транспортная группа", сообщает РБК со ссылкой на обновленную запись в Российском международном реестре судов (РМРС). Отмечается также, что ООО "Универсальная транспортная группа" приобрело баржу в начале октября 2020 года у компании в Гонконге "Strategic Mileage".