Sony удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store и вернёт всем деньги

Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) приняла решение отозвать Cyberpunk 2077 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) сообщила о своём решении отозвать из магазина PlayStation Store вышедшую 10 декабря игру Cyberpunk 2077. Компания также вернёт средства тем, кто уже успел купить игру.

В своём заявлении на сайте PlayStation представители компании отметили, что SIE стремится к тому, чтобы все наши были довольны своим игровым опытом.

- Поэтому мы вернём игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, - также сказано в сообщении компании.