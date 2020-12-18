В Японии тысяча автомобилей застряли на трассе из-за снежного завала

С 16 декабря в Японии случилось уже два затора из-за сильнейших снегопадов на побережье Японского моря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии около тысячи автомобилей застряли на трассе Канъёцу между Токио и Ниигатой из-за снежных завалов, сообщает телеканал NHK.

С 16 декабря на побережье Японского моря обрушились сильные снегопады. Некоторые сугробы достигают двух метров. В четверг, 17 декабря, спасатели и военные смогли освободить из снежного плена более тысячи автомобилей, но уже на следующий день снова образовался затор.

Военнослужащие сил самообороны Японии доставляют заблокированным в автомобилях людям рис, бензин и тёплые одеяла. Несколько человек в заторе пострадали. Их госпитализировали.

По информации синоптиков, снегопады продолжатся в населённых пунктах, расположенных на побережье Японского моря. При этом гололёд спровоцирует пробки на трассах.