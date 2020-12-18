В Роспотребнадзоре назвали три страны, безопасных для посещения в пандемию

Роспотребнадзор назвал соответствующие критериям по COVID-19 страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из 16 стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение, безопасны с эпидемиологической точки зрения только три, сообщили в Роспотребнадзоре. В заявлении ведомства сказано, по состоянию на 13 декабря всем критериям, которые предъявляет Роспотребнадзор, соответствуют Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия. По двум критериям из трёх соответствует Египет, Киргизия, Куба и Мальдивы. По одному критерию - Великобритания, ОАЭ, Республике Корея, Сербия и Япония. Ни по одному критерию не соответствуют Белоруссия, Казахстан, Турция и Швейцария.

Напомним, требования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заключаются в том, что для возобновления авиасообщения с той или иной страной показатель заболеваемости в ней должен в течение двух последних недель быть не больше 40 на 100 тысяч населения. Темп прироста заражённых в сутки за последние две недели должен быть меньше одного процента. Коэффициент распространения коронавируса (Rt) должен быть меньше единицы.

В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что ситуация с коронавирусом осложнена в большинстве стран.

Напомним, правительство России полностью приостановило регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта. Остались только рейсы, возвращавшие россиян домой.

В августе Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Следующими открыли для перелётов Беларусь, Египет, Казахстан, Киргизию, Кубу, Мальдивы, Сейшельские острова, Сербию, Швейцарию, Эфиопию, Южную Корею и Японию.