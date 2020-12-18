Россияне рассказали, что будут дарить на Новый год

Подарить близким драгоценности планируют 2% россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дарить подарки на Новый год коллегам планирует только 15% россиян. При этом большинство из них (41%) рассказали, что хотят подарить еду или сладости, а 3% преподнесут для коллеги гаджет, сказано в исследовании сервиса Работа.ру. 16% подарят новогодние украшения для дома, 15% подарят алкоголь, а 13% хотят поздравить коллег книгами. 10% хотят просто отдать деньгами, 8% - сертификатами.

Всего дарить подарки на Новый год планируют 84% россиян, но большинство из них думают о подарках только для самых близких. Так ответили 42% опрошенных. 27% респондентов также поздравят друзей, передаёт РИА Новости результаты опроса, в котором приняли участие 3,5 тысячи человек.

В подарок членам семьи и близким 34% россиян планируют купить парфюмерию и косметику, 27% подарят сладости, 26% - игрушки. 23% подарят деньги, а 20% сделает подарок своими руками. Бытовую технику подарит 14% респондентов, смартфон или другой гаджет - 7%, а драгоценности - 2%.