Помпео заявил главе МИД Турции, что С-400 угрожают персоналу США

Майк Помпео заявил Мевлюту Чавушоглу, что С-400 угрожают персоналу США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приобретённые Турцией у России зенитные ракетные системы С-400 угрожают безопасности американского персонала, заявил Госсекретарь США Майк Помпео министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Он также призвал главу МИД Турции решить этот вопрос, сообщил замглавы пресс-службы Госдепартамента Кейл Браун.

В заявлении Брауна также сказано, что Помпео и Чавушоглу провели телефонный разговор в начале недели. В разговоре они обсудили введённые США односторонние санкции в отношении Турции из-за покупки С-400.

- Госсекретарь Помпео ясно дал понять министру иностранных дел Чавушоглу, что приобретение системы С-400 угрожает безопасности американского персонала и военных технологий, а также дает России доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности, - сообщил Браун.