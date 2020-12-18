Названы траты россиян на создание новогоднего настроения в доме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители России потратили на украшение своего дома и создание в нем новогоднего настроения в среднем около 5,8 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса «Яндекс.Маркет», основанном на данных о средних чеках при заказе новогодних товаров с 1 ноября по 15 декабря этого года.

Стандартный праздничный набор россиян включил в себя искусственную ель, елочные игрушки и наконечник на елку, а также разные элементы новогоднего декора: гирлянды, наклейки и другие товары.

- В среднем на украшении своей квартиры или дома россияне тратили примерно 5,8 тысячи рублей. В текущем году спрос на новогодние товары особенно высок, в середине этого месяца жители страны сделали примерно на 150 процентов заказов большем, чем в прошлом году, - отмечается в исследовании, которое цитирует РИА Новости.

Эксперты объяснили, что на фоне пандемии многие россияне этот Новый год будут отмечать дома, поэтому уделяют больше внимания созданию новогоднего настроения и украшениям.

В исследовании также говорится, что жители страны в среднем заказывали искусственные ели за 3 470 рублей, выбирая дерево размером около 1,5 метра. На новогодний декор россияне тратили примерно 1 275 рублей, отдавая предпочтение гирляндам в виде шторы и нитям с разноцветными лампочками.

Спрос на товары к Новому году начал расти с начала ноября, а своего пика достиг 13 декабря. За эти две недели число количество заказов новогодних товаров выросло почти на 120 процентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, только 15 процентов жителей России намерены сделать подарки на Новый год своим коллегам. При этом почти половина опрошенных планируют подарить коллегам еду или сладости.