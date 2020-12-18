Кто проиграет от строительства «Северного потока — 2», объяснил аналитик

Аналитик назвал проигравших от строительства «Северного потока — 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше всего после запуска газопровода «Северный поток — 2» проиграют государства с собственными коммерческими интересами в транзите газа в Евросоюзе. Такое мнение в интервью НСН выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

- Больше всего из-за строительства трубопровода пострадают Украина и Соединенные Штаты. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в европейские страны сланцевый газ, - объяснил эксперт.

Он отметил, что Украина в настоящее время является безальтернативным транзитером, и «Газпром» не может исполнить свои обязательства по европейским контрактам, не используя при этом ее газотранспортную систему. Однако после запуска «Северного потока — 2» все изменится: у компании появится возможность выбора, а украинская сторона начнет терять контракты на транзит топлива.

Игорь Юшков добавил, что после истечения действующего контракта транзит российского газа через Украину прекратится. Для российской стороны такой маршрут является слишком затратным и неудобным с географической точки зрения, да и сама газотранспортная система Киева уже устарела.

Ранее сайт kp.ru писал, что по мнению первого запреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, проект газопровода «Северный поток – 2» крайне выгоден для Европы, в первую очередь для Германии.

До этого в ходе большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин сообщил, что проект газопровода «Северный поток-2» почти завершён.