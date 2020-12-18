В Милане произошло самое сильное с эпохи Средневековья землетрясение

В Милане вечером 17 декабря было зафиксировано самое сильное за последние 500 лет землетрясение. Об этом сообщила представитель Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) Лучия Лудзи.

Магнитуда землетрясения составила 3,9. Его эпицентр находился в шести километрах к западу от города на глубине 56 километров от земной поверхности. Подземные толчки ощущались в нескольких районах Милана и пригорода.

В провинциальной пожарной службе Милана сообщили, что никто не пострадал, в городе не зафиксировано жертв и разрушений, однако на номера городских служб поступили сотни обращений горожан, испугавшихся тем, что в их квартирах раскачивались люстры и передвигалась мебель. Землетрясение вызвало только замедление движения автотранспорта, опоздания поездов местной железнодорожной кампании Trenord.

Глава миланского отделения Ingv Лучия Лудзи сообщила, что последний раз такие толчки были зафиксированы в городе Монца 26 ноября 1396 года, который сейчас является пригородом Милана.

Район Милана относится к третьей категории по классификации сейсмически опасных зон Италии. При этом вероятность серьёзных землетрясений в регионе низка.