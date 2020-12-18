Составлен рейтинг российских игристых вин, стоимостью до 1 тысячи рублей

Названо лучшее российское шампанское к новогоднему столу Фото: EAST NEWS

В Роскачестве составили рейтинг российских игристых вин, стоимостью до тысячи рублей. Эксперты проанализировали отечественный алкоголь и дали советы по выбору напитка к новогоднему столу.

Рейтинг составлялся в два этапа, в финальный отбор попали 24 торговые марки, которые производят 15 винодельческих предприятий. 85% исследуемого шампанского рекомендованы к покупке.

Образцы исследовались «вслепую», комиссией из 40 профессиональных экспертов-дегустаторов, каждый из которых имеет лицензию.

Максимальное количество балов набрали вина из Крыма. Особенно отличились виноделы севастопольского предприятия «Золотая Балка» (пять мест в десятке лучших).

Лучшим игристым вином признана продукция, которая производится классическим методом – по версии Роскачества третий год подряд лидером становится «Абрау-Дюрсо».

Рейтинг лучших российских игристых вин:

Мысхако Myskhako Flute Brut розовое шампанское,

ZB Wine ZB Wine Frizzante жемчужное белое сухое игристое,

ZB Wine ZB Moscato белое полусладское шампанское,

«Абрау Дюрсо» Victor Dravigny игристое выдержанное брют белое,

Pinot Noir игристое брют розовое,

«Золотая Балка» Крымское игристое полусухое вино,

«Золотая Балка» игристое брют белое,

«Высокий берег» Рислинг игристое брют белое,

«Абрау-Дюрсо» Victor Dravigny игристое выдержанное полусухое белое,

Chateau TamagneChateau Tamagne игристое брют белое.

Комментируя исследование куратор дегустационной комиссии, директор школы сомелье Wine People Юлиана Григорьева отметила, что «повседневное» вино может быть качественным.

- Как правило по работе мы сталкиваемся с винами более высокого уровня, но «базовые ценности» едины для любых вин. В этом исследовании нас в первую очередь интересовали чистота в аромате и вкусе, отсутствие пороков, посторонних тонов, оттенков окисления, жгучих тонов в послевкусии из-за превышения порога летучих кислот. Плохих образцов оказалось мало, – говорит куратор дегустационной комиссии, директор школы сомелье Wine People Юлиана Григорьева.

Отправляясь в магазин за шампанским, стоит обратить внимание на год урожая или на дату розлива, если год не указан.

- Сейчас будут хороши вина 2019 года, произведенные методом Шарма, то есть вторичное брожение происходит в бутылках. А если выбирать классическое вино, выдержанное в бутылке, стоит присмотреться к напиткам трех-четерыхлетнего возраста, - отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Ранее главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян назвал оптимальную дозу шампанского на Новый год. По словам эксперта, чтобы не навредить организму, достаточно выпить один бокал игристого. А еще не стоит налегать на продукты, а попробовать всего по немногу, сообщает Пятый канал.