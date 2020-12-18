Центробанк РФ перенес срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир». Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Центробанк России вновь перенес срок обязательного зачисления пенсий и других социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир». Перевод продлили до 1 июля 2021 года, сообщается в информационном письме Банка России в пятницу, 18 декабря.

Специалисты Центробанка РФ также посоветовали кредитных организациями продолжить осуществлять до 1 июля следующего года операции по картам пенсионеров, даже если срок действия данных карт уже истек. При этом россияне вправе отказаться от продления имеющихся у них карт с истекшим сроком.

Напомним, что изначально планировалось перевести пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» до 1 июля 2020 года, однако на фоне пандемии коронавирусной инфекции Центробанка неоднократно принимал решения о переносе этого срока.

Ранее сайт Kp.ru сообщал, что по информации главы департамента национальной платежной системы Банка РФ Аллы Бакиной, у российских пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами. Так, они смогут получать их на счета, к которым не привязаны никакие карты, или на сберкнижку.