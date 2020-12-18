Запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный запланирован на февраль 2021 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный запланирован на февраль следующего года. В настоящее время на космодроме идет активная подготовка разгонного блока «Фрегат». Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

- В одном из рабочих помещений технического комплекса космодрома Восточный идет подготовка разгонного блока «Фрегат». Пуск намечен на февраль следующего года, - написал он. При этом Дмитрий Рогозин не уточнил, о запуске какой нагрузки идет речь.

В текущем году с данного космодрома ожидается только один запуск: в пятницу ракета-носитель «Союз-2.1б» должна будет вывести на орбиту 36 спутников связи OneWeb. Старт ракеты должен произойти в 15:26 по московскому времени, через десять минут после этого от третьей ступени отделится головная часть, то есть разгонный блок и сами спутники. При этом спутники связи OneWeb будут отделяться в девять этапов по четыре аппарата за раз. Время выведения составит чуть менее четырех часов.