В России выявили 28 552 новых случая коронавируса за сутки

В России выявили 28 552 новых случая коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 28 552 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Новых заболевший нашли во всех российских регионах, у 18 процентов из них болезнь проходит без симптомов, сообщил в пятницу, 18 декабря, оперативный штаб по борьбе с пандемией.

За последний день в России от коронавируса и осложнений после него умерло еще 611 пациентов, смогли полностью вылечиться 26 093 человека.

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве (6 937), в Санкт-Петербурге (3 757) и в Московской области (1 485).

За все время пандемии коронавирусом заразились более 2,7 миллиона россиян, количество летальных исходов достигло отметки в 49 762, выздоровело 2 228 633 человека.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что из 16 государств, с которыми Россия восстановила авиасообщение, безопасны с эпидемиологической точки зрения только три. Всем критериям Роспотребнадзора соответствуют только Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия.

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