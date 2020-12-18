В Каспийском море обнаружили лёд аномальной толщины

В Гидрометцентре зафиксировали аномальную толщину льда на Каспии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальной ледовитости Каспийского моря. По его словам, толщина льда на в северной его части составляет примерно на 30% больше обычного.

Вильфанд также сообщил, что Азовское море начало замерзать раньше обычного. Синоптик отметил, что связано это со значительными морозами на юге европейской части России. Из-за него началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе.

- Из-за того, что значительные морозы отмечались на юге европейской части России. Началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе. Также начал замерзать север Каспийского моря. Причем по оценкам ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идет о толщине и площади льда, - объяснил Роман Вильфанд агентству РИА Новости.