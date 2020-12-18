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Экономика

Меньше половины российских компаний планируют выплатить сотрудникам годовую премию

При этом получат бонусы далеко не все
Елена АКИМОВА
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Меньше половины российских компаний планируют выплатить сотрудникам годовую премию

Меньше половины российских компаний планируют выплатить сотрудникам годовую премию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос работодателей и выяснили, кто сколько компаний готовы выплатить сотрудникам годовую премию.

Далеко не все нашли свободные средства, чтобы простимулировать труд персонала. Только 41% подтвердили, что планируют поощрение сотрудников, но не всех подряд, а выборочно. Таковых оказалось 24%, речь идет о сотрудниках, у «кого есть хорошие показатели в работе». 17% намерены порадовать каждого, так как «даже если кризис, небольшая премия каждому полагается после тяжелого рабочего года».

28% респондентов вынуждены в этом году отказаться от премирования, а 31% работодателей сейчас решает этот вопрос.

Стоит отметить, что чаще всего о премировании говорят представители компаний сферы информационных технологий и телекоммуникаций.

Всего в исследовании приняли участие одна тысяча предприятий и организаций, которые предоставляют рабочие места 2,5 тыс.россиян, сообщает RT.

Еще один вопрос, который решают работодатели, проводить ли корпоратив в этом году и как сделать мероприятие безопасным.

Сразу в нескольких регионах страны уже запретили ресторанам работать в новогодние праздники. Где-то ограничения частичные, а где-то придется заплатить штраф за встречу праздника в общественном заведении. Где введены ограничения и как россияне планируют отмечать Новый год, сообщает телеканал "360".

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