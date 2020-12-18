Спрос на пульсоксиметры в России вырос более чем в 30 раз, сообщили в AliExpress Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты российского AliExpress выяснили, что в период с начала ноября по 15 декабря этого года количество покупок пульсоксиметров в стране выросло в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данная подкатегория товаров составила более 80 процентов от продажи товаров всей категории аппаратов для измерения показателей здоровья с ноября по декабрь. В прошлом году этот показатель составил всего десять процентов, говорится в сообщении компании в пятницу, 18 декабря.

Число покупок товаров из всей категории при этом выросло более чем в пять раз. Такой ажиотаж вокруг пульсоксиметров эксперты объясняют новыми привычками потребителей, которые были сформированы во время пандемии коронавирусной инфекции. Россияне из-за тяжелой эпидемиологической ситуации стали больше заботиться о своем здоровье и самочувствии близких людей.

В рейтинг наиболее популярных товаров категории в период с 1 ноября по 15 декабря, таким образом, вошли пульсоксиметры на палец (средняя цена от 900 до двух тысяч рублей), бесконтактные цифровые термометры, тонометры, беспроводные слуховые аппараты, а также концентраторы кислорода. При этом в прошлом году наибольшей популярностью пользовались другие товары: аппараты для терапии апноэ сна, тонометры и глюкометры.