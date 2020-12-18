К Новому году амурским школам подарили новые автобусы

Муниципалитеты Приамурья получают новые школьные автобусы. В этом году при содействии губернатора Амурской области Василия Орлова регион приобрел 15 автомобилей: три машины вместимостью до 20 человек, 11 транспортных средств - на 21-24 человека и один автомобиль – на 25-31 человека. Около половины машин предназначены для территорий с суровыми климатическими условиями.

«Безопасность школьников для нас – превыше всего. Более 7,5 тысяч амурских детей нуждаются в подвозе к образовательным организациям. Для этого в регионе задействовано почти 250 единиц техники, и, конечно, для нас очень важно, чтобы эта техника была комфортной, соответствовала нормам безопасности. Поэтому ежегодно в нашем регионе проходит обновление автобусного парка, – пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов. – Чтобы по дороге в школу обучающиеся были по максимуму защищены, автобусы оснащены спутниковыми навигаторами и тахографами. Кроме того, транспорт подключен к региональной навигационно-информационной системе, которая позволяет проводить мониторинг движения в режиме реального времени, а в случае чрезвычайной ситуации связаться с МЧС. Автобусы полностью соответствуют требованиям ГОСТ «Автобусы для перевозки детей».

Сегодня в числе первых автобус северного исполнения получила школа села Климоуцы Свободненского района.

«Старому школьному автобусу уже около 13 лет. Машина на ходу, поломки случаются не часто, но все же новый транспорт был нужен. Протяженность маршрута от школы до места проживания детей составляет 30 километров. Дорога ухабистая, гравийная, поэтому время в пути достигает 45 минут. Уверен, что добираться на новом транспорте школьникам будет гораздо комфортнее, все условия для этого созданы», – отметил школьный водитель.

Также в течение дня по два автобуса получат Завитинский, Серышевский и Зейский районы, по одному – города Белогорск, Тында, Архаринский, Белогорский, Мазановский, Октябрьский, Ромненский и Константиновский районы. К слову, последний муниципалитет станет обладателем самого вместительного транспортного средства – ПАЗ на 25-31 человека.

В число регионов, куда распределяется новый транспорт, Амурская область входит с 2016 года. По распоряжению Правительства РФ в прошлом году в регион поступило 39 школьных автобусов. В 2021 году потребность в школьных автобусах в регионе сохранится и составит 24 транспортных средства.