«Яндекс» назвал главные слова последнего десятилетия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики компании «Яндекс» назвали главные слова последнего десятилетия, употребление которых в России в разные годы учащалось более чем в три раза. Так, в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции и голосования по основному закону государства самыми популярными словами стали карантин, пропуск и конституция.

- У составителей словарей есть такой жанр — слово года. Наши аналитики решили в него поиграть. Мы взяли поисковые запросы последнее десятилетие и нашли слова, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза, - говорится в сообщении «Яндекса».

Например, в 2011 году главными словами были планшет, купон и дефолт, в 2012 – мультиварка, мемы и ультрабук. В 2013 году особую популярном приобрели метеорит, плейкаст и промокод, в следующем году – майдан, годжи и санкции.

Главными словами 2015 года стали тверк, кек и слипоны, 2016 года – гироскутер, петиция и вейв. В 2017 году увеличилось употребление слов спиннер, майнинг и криптовалюты, в 2018 – слайм, каршеринг и сквиши. В 2019 году популярными стали слова рецессия, постирония и люстрация. А в этом году главными словами стали карантин, пропуск и конституция.

Ранее специалисты государственного института русского языка имени Пушкина признали слова «самоизоляция» и «обнуление» на фоне пандемии коронавирусной инфекции и голосования словами 2020 года.