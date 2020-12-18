Курс рубля на 18 декабря 2020: евро дороже 90 рублей

Курс рубля на 18 декабря 2020: евро превысил 90 рублей Фото: REUTERS

Европейская валюта на торгах Московской биржи сегодня поднялась выше 90 рублей впервые с 7 декабря текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 18 декабря 2020 года.

По данным Мосбиржи на 11:49 по столичному времени курс евро вырос на 69 копеек и достиг отметки в 90,04 рубля. В это же время курс американской валюты расчетами на «завтра» показал рост на 64 копейки, доллар стоил 73,47 рубля.

Как сообщал сайт Kp.ru, с января 2021 года в России поменяются правила оборота наличных денег для физических лиц, и начнут действовать поправки в закон о противодействии отмыванию средств. Данные о некоторых сделках будут передаваться в Росфинмониторинг банками, нотариусами и даже риелторами.