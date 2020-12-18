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Коронавирус Covid-19

В узком коридоре легче заразиться коронавирусом, выяснили учёные

Динамика воздушного потока в таких помещениях влияет на распределение частиц вируса при ходьбе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Назван новый фактор, повышающий риск заражения коронавирусом

Назван новый фактор, повышающий риск заражения коронавирусом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Американского института физики с помощью моделирования обнаружили повышение риска заражения коронавирусом при ходьбе в узких коридорах. Учёные выяснили, что в узких коридорах динамика воздушного потока приводит к изменениям распределения распределение частиц вируса при ходьбе. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Определив схему воздушного потока, учёные создали программу, предсказывающую рассеивание облака капель, которые выходят из органов дыхания человека при чихании или кашле.

Оказалось, что воздух и капли рассеиваются двумя способами: постепенно распространяясь вокруг человека в открытом пространстве и отделяясь далеко позади человека, если он находится в узком коридоре. Отделившись, капли формируют концентрированный пузырь, что приводит к повышению риска заражения.