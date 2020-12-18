Заявления на детские новогодние выплаты будут рассматривать до пяти дней Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документы, обеспечивающие порядок и финансирование выплат по пять тысяч рублей на детей. В них отмечается, что заявления на выплаты семьям с детьми до семи лет включительно будут рассматриваться до 5 дней. Объем средств, выделенный на данные цели, составит более 73,5 миллиарда рублей.

- Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до восьми лет. На каждого ребенка родители или опекуны получат по пять тысяч. Всего мы направим эти цели более 73,5 миллиарда, - сообщил Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами в пятницу, 18 декабря.

Премьер-министр отметил, что выплата затронет почти 15 миллионов детей. Он подчеркнул важность оперативного перечисления семьям данных денег, чтобы люди смогли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки к Новому году.

Глава правительства страны добавил, что тем, кому уже поступали дополнительные детские выплаты, никаких заявлений подавать не нужно: деньги будут начислены им в автоматическом режиме.

Ранее Пенсионный фонд России объяснил условия получения новых детских выплат по пять тысяч рублей. Они положены родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно. При этом семьи получат средства по принципу «социального казначейства», то есть за ней не надо будет никуда обращаться, фонд перечислит деньги автоматически. Писать заявление родителям необходимо, если они ранее в этом году не получали других детских выплат или их банковский счет закрыт.