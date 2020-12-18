Президент Молдавии подписал закон о русском языке

Игорь Додон подписал закон о возвращении русскому языку статуса языка межэтнического общения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о возвращении русскому языку статуса языка межэтнического общения, он сам сообщил об этом в своём Facebook.

- Закон <...> предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетии , пока Конституционныи суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый, - сказано в посте Игоря Додона.

В документе также сказано, что аптеки и медицинские учреждения смогут по требованию клиента предоставить ему инструкцию на русском языке в дополнение к аннотации на государственном языке.

Кроме того, по закону изменения внесены в Кодекс аудиовизуальных услуг Молдавии. Телеканалам теперь можно показывать выпуски российских новостей. Ранее вещание российских телеканалов было запрещено.

Напомним, 15 ноября бывший премьер-министр Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду победила во втором туре президентских выборов с 57,75% голосов. Её инаугурация должна состояться в конце декабря.