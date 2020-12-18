«Неспортивное поведение»: в Совфеде раскритиковали решение CAS в отношении чиновников из России

Косачев считает политизированным решение CAS в отношении чиновников из России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о введении запрета для российских чиновников на посещение официальных спортивных мероприятий – это сознательная политизация происходящего, несмотря на то, что это будет иметь лишь символический характер с учетом небольшого количества таких соревнований во время пандемии коронавируса. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

- Этот запрет, конечно, будет иметь сугубо символический характер. Таких соревнований на фоне эпидемии будет не так много, как и политиков, которые хотели бы их посетить. Тем не менее тут налицо явная и сознательная политизация происходящего. Это акт неспортивного поведения, которые наводит на мысль об изначально политической подоплеке всей этой ситуации, - сообщил Константин Косачев в интервью агентству ТАСС в пятницу, 18 декабря.

Напомним, вчера CAS частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству. Спортсмены из России в ближайшие два года будут лишены права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под российскими флагом и гимном, а российским чиновникам запретили участвовать в официальных спортивных мероприятиях. Последнее требование не распространяется на случаи, когда принимающее игры государство официально приглашает чиновников в качестве почетных гостей.