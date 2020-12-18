Аналитик рассказал, с какими показателями рубль перейдет в Новый год

Аналитики дали прогноз по курсу рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На протяжении всей недели рубль держался в коридоре своих максимумов по отношению к доллару и евро. Скорее всего, в ближайшее время такая же тенденция на валютном рынке сохранится. Об этом заявила аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«На мировых рынках по-прежнему преобладают позитивные настроения, что поддерживает спрос на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран, к которым относится и рубль», - цитирует эксперта «Российская газета».

Аналитик добавила, что главным поддерживающим отечественную валюту фактором, по-прежнему остаются ожидания от положительного эффекта массовой вакцинации от коронавируса.

«Кроме того, в США до конца года ожидается принятие нового пакета фискальных стимулов, что позитивным образом отражается на динамике стоимости рисковых активов и оказывает поддержку российской валюте», - добавила Зайцева.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации модно предположить, что в преддверии нового года курс рубля будет находиться в диапазоне 71,5-73,5 рубля за доллар и 87-90 рублей за евро.

Напомним, утром на торгах Московской биржи курс доллара составил 73,33 рубля, а евро - 89,80 рубля, передает «Свободная пресса».