Путин: новые российские вакцины от COVID-19 должны появиться в ближайшее время Фото: REUTERS

Новые российские вакцины от коронавирусной инфекции должны появиться в ближайшее время. Об этом в пятницу, 18 декабря, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в режиме видеоконференции.

- Мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации местного населения российским препаратом от коронавирусной инфекции. Имеются в виду и "Спутник V", и "ЭпиВакКорона", и в ближайшее время должны появиться другие российские вакцины, - объяснил Владимир Путин.

Президент отметил, что страны СНГ уже завершают работу над планом совместных противоэпидемиологических мероприятий. Страны Содружества с самого начала исходили из целесообразности коллективных подходов в борьбе с пандемией и наладили координацию между санитарными службами, добавил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, ранее Владимир Путин заявил, что российские специалисты в настоящее время активно работают над однокомпонентной «лайт-вакциной» от коронавирусной инфекции. Она представляет собой первую часть вакцины «Спутник V», предполагает только один укол и более короткий период выработки антител.