Путин заявил, что соглашение по Карабаху последовательно реализуется Фото: REUTERS

Российские миротворцы делают все возможное для стабилизации обстановки, соглашение по Карабаху в целом последовательно реализуется. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета глав стран СНГ в режиме видеоконференции.

При это глава государства подчеркнул, что обострение конфликта в Нагорном Карабахе повысило риски распространения терроризма в данном регионе.

- Боевые столкновения, к несчастью, стали причиной многочисленных человеческих жертв. Этот конфликт обострил и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом, а также увеличил риски распространения террористической угрозы, - отметил Владимир Путин.

Напомним, что 9 ноября российский президент Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали совместное заявление, по которому в Карабахе прекращаются все боевые действия. Данное соглашение предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными и телами погибших, а также передачу Арменией Азербайджану ряда районов.