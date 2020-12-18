Путин назвал серьёзным вызовом попытки вмешательства в дела стран СНГ

Владимир Путин участвует в заседании совета глав государств СНГ
Фото: REUTERS
Президент России Владимир Путин назвал попытки вмешательства в дела стран Союза независимых государств в 2020 году серьёзным вызовом.
- Ещё одним серьёзным вызовом, с которым пришлось столкнуться в текущем году, стали беспрецедентные по своему характеру попытки вмешательства, вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества. Сейчас не буду на этом останавливаться, коллеги так или иначе уже затронули тему, - отметил Путин на саммите СНГ.
Вчера, во время Большой пресс-конференции, Путин заявил об информационной, политической и финансовой поддержке белорусской оппозиции из-за границы.
- Из-за границы ничего хорошего никогда не получается. Всё, что вброшено извне, работает как граната, - добавил президент.
Сайт KP.ru публиковал полную стенограмму пресс-конференции.