Путин назвал серьёзным вызовом попытки вмешательства в дела стран СНГ

Владимир Путин участвует в заседании совета глав государств СНГ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал попытки вмешательства в дела стран Союза независимых государств в 2020 году серьёзным вызовом.

- Ещё одним серьёзным вызовом, с которым пришлось столкнуться в текущем году, стали беспрецедентные по своему характеру попытки вмешательства, вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества. Сейчас не буду на этом останавливаться, коллеги так или иначе уже затронули тему, - отметил Путин на саммите СНГ.

Вчера, во время Большой пресс-конференции, Путин заявил об информационной, политической и финансовой поддержке белорусской оппозиции из-за границы.

- Из-за границы ничего хорошего никогда не получается. Всё, что вброшено извне, работает как граната, - добавил президент.

Сайт KP.ru публиковал полную стенограмму пресс-конференции.