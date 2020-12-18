Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил День Победы, приуроченный к завершению войны в Нагорном Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учреждённый в Азербайджане День Победы 8 ноября станет выходным днём. Законопроект о праздновании дня окончания конфликта в Нагорном Карабахе принял парламент Азербайджана.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 2 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о ежегодном праздновании Дня Победы 8 ноября.

Военные действия в Нагорном Карабахе завершились в ночь с 9 на 10 ноября, когда президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион были направлены российские миротворцы.

10 декабря на главной площади в Баку Азадлыг прошёл военный парад в честь дня победы в Отечественной войне, как в Азербайджане называют конфликт в Нагорном Карабахе. Почётные места на главное трибуне занимали глава Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.