Центробанк России сохранил ключевую ставку в 4,25% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента. Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9 процента. Об этом говорится в сообщении регулятора в пятницу, 18 декабря.

- Дезинфляционные риски в грядущем году не преобладают в той мере, как это было ранее. На фоне проводимой в настоящее время кредитной и денежной политики годовая инфляция составит около 3,5 – 4 процента в 2021 году. Она будет находиться вблизи четырех процентов и в дальнейшем, - говорится в сообщении.

Напомним, что минувшей весной на фоне пандемии коронавирусной инфекции Центробанк принял решение оставить ключевую ставку на уровне 6%. Вскоре после этого эпидемиологическая обстановка начала ухудшаться.

Власти ожидали, что ограничения, падение цен на нефть и закрытие границ между государствами приведут к снижению ВВП, поэтому в июле ЦБ России снизил ставку до исторического минимума — 4,25%.