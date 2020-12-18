Гинцбург раскрыл состав «лайт-вакцины» от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

«Лайт-вакцина» от коронавирусной инфекции – это первый компонент российского препарата «Спутник V». Никаких дополнительных изменений в составе вакцины не будет, поэтому для производства «лайт-вакцины» от коронавируса не придется менять технологию. Об этом в пятницу, 18 декабря, рассказал директор Научного исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый сообщил, что иммунитет после введения такой «лайт-версии» российского препарата будет сохраняться около трех-четырех месяцев, а ее эффективность составит примерно 85 процентов.

- Если человек заразиться после вакцинации «лайт-вакциной», то тяжелой формы коронавируса у него не будет. Возбудитель вируса не опустится в легкие, все закончится на уровне ОРЗ. Спустя три месяца можно поставить второй компонент, защита продлится, и это уже будет полноценная вакцинация, - отметил Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Эксперт уточнил, что россиян по-прежнему будут прививать «Спутником V», а его «лайт-версию» планируют поставлять в другие страны.

Напомним, вчера российский президент Владимир Путин сообщил, что ученые из Центра Гамалеи работают над однокомпонентной «лайт-вакциной» от коронавирусной инфекции. Данная схема предполагает только один укол и более короткий период выработки антител.