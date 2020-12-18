Россия оспорит запрет посещать Путину Олимпийские игры и чемпионаты мира Фото: REUTERS

Россия намерена оспорить решение Спортивного арбитражного суда о запрете российскому президенту Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, что CAS запретил главе государства и другим чиновникам из России посещать официальный спортивные мероприятия течение двух лет. Запрет касается «представителей правительства России», в том числе министров и их заместителей, вице-премьеров, главу правительства и президента.

- Такое решение является абсолютным беспределом, это просто неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа. Убеждён, что наши спортивные юристы уже занимаются этим, - подчеркнул Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что решение Спортивного арбитражного суда является неприемлемым с юридической точки зрения, поскольку наказаны должны быть виновные, а не целые страны и их политические лидеры.

- Что вообще за структура этот CAS? Высшая мировая инстанция? Господь Бог? Это ведь просто спортивный арбитраж, - добавил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее глава комитета Константин Косачев заявил, что данное решение является сознательной политизацией происходящего, несмотря на то, что это будет иметь лишь символический характер с учетом небольшого количества таких соревнований во время пандемии коронавируса.