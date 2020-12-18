Песков о вопросе Шнура: А что, вы ожидали, что он в стихах вопрос задаст?

Дмитрий Песков в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал вопрос Сергея Шнурова, который он задал Владимиру Путину в рамках большой пресс-конференции.

- Он все глубже погружается в дела своего канала. Он задал свой вопрос. Видеть его в этом амплуа было очень необычно. Я знаю, что он погружается в журналистику, он активно поднимал руку. В конце концов, он абсолютно приличный человек. Давайте все-таки амплуа и сценические образы как-то отличать от реального человека. То, что человек осваивает новую профессию, это заслуживает похвалы, - сказал Дмитрий Песков kp.ru.