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Коронавирус Covid-19

Песков о вакцине для людей старше 65 лет

Представитель Кремля рассказал, почему Путин ещё не сделал прививку от коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин не сделал прививку от коронавируса. В эфире Радио "Комсомольская правда" пресс-секретаря президента спросили, почему российские учёные не создадут вакцину специально для первого лица страны.

- Никто никогда не будет делать отдельно прививку для кого-то одного, даже если это глава государства. Эта вакцина требует определённых данных, поэтому исследования проводится именно на этих группах. Об этом и говорил президент, - объяснил пресс-секретарь президента.

Фрагменты интервью публикует сайт KP.ru.