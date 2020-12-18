Работодатели в России стали чаще искать сотрудников на неполный день

В России выросла популярность вакансий с частичной занятостью Фото: Shutterstock

За минувший год число вакансий, предусматривающих частичную занятость, в России выросло на 39%. Также увеличилось и число откликов на работу с такими условиями. Работать неполных рабочий день теперь хотят на 38% респондентов больше, чем годом ранее.

Как отмечают аналитики, медианный доход сотрудников с частичной занятостью составляет 15 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по трудоустройству «Авито Работа».

Чаще всего компании предлагают работу с неполной занятостью сотрудникам, не имеющим опыта, или студентам. Таких вакансий примерно 26%. Также на неполный день требуются работники жилищно-коммунального хозяйства (9% размещенных объявлений) и сферы продаж, а также транспорта и логистики (по 8%).

«На динамику вакансий с неполным днем и свободным графиком сильно повлияла пандемия, давшая толчок к более активному развитию интернет-торговли, доставки продуктов, готовой еды, а также разнообразных товаров», - цитирует руководителя по развитию «Авито Работы» Дмитрия Пучкова «Российская газета».

Напомним, ранее эксперты назвали самые востребованные профессии уходящего года. В топ самых востребованных попали менеджеры по продажам, инженеры, водители и врачи. Также востребованными оказались профессии бухгалтера и менеджера по работе с клиентами и токаря, передает Москва 24.