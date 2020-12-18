Сын российского бизнесмена Евгений Лебедев официально стал членом британской Палаты лордов

Бизнесмен Евгений Лебедев официально стал членом Палаты лордов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сын российского предпринимателя Александра Лебедева Евгений Лебедев, ранее получивший титул барона Хэмптонского и Сибирского от королевы Великобритании, сегодня официально стал пожизненным членом Палаты лордов британского парламента. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает издание The Daily Telegraph.

Медиамагнат Лебедев владеет газетами The Evening Standard и The Independent. На получение пэрства бизнесмена рекомендовал его давний друг – британский премьер-министр Борис Джонсон. Вместе с Лебедевым членами Палаты лордов в текущем году также стали брат Джонсона Джо и спортсмен Иэн Ботэм, из-за чего британского премьера стали обвинять в кумовстве.

В соответствии с действующими правилами, титулы пэров должны содержать указание на какую-либо местность, которая, в большинстве случаев, располагается за пределами королевства. Если включаемый в титул топоним не является британским, то члены Геральдической палаты Лондона должны получить согласие на его использование от властей другого государства.

Как сообщал сайт kp.ru, 40-летнего лондонского бизнесмена родом из России Евгения Лебедева, который с 2010 года имеет британское подданство, получил титул барона Хэмптонского и Сибирского от самой королевы Великобритании Елизаветы II. В палате он пополнит ряды независимых членов, не представляющих ни одну из политических сил страны.