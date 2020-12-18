Песков - о совещаниях Путина: Иногда жесткости хоть отбавляй

В эфире Радио "Комсомольская правда" выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал о совещаниях главы государства.

- Если говорить о жесткости в рабочем режиме, ее у Путина хоть отбавляй. Вы видели недавно эту изнанку в закрытой части совещания. В сложной ситуации он может быть жестким и со своей администрацией, и с правительством. Он сам говорил, что кого-то уволить самое легкое, а сделать так, чтобы работа шла как следует, гораздо сложнее, - сказал Песков.

Фрагменты интервью публикует сайт KP.ru.

Напомним, что ранее президент раскритиковал работу Минэкономразвития. Владимир Путин призвал решить вопрос стабилизации цен на продукты на этой неделе.

"Значит, смотрите... Макаронные изделия выросли на 10 с половиной процентов. И продолжают подрастать. Наши граждане в большинстве - Москве и в Петербурге - там, конечно, заказывают болоньезе... - у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо! При таких урожаях", - сказал Путин.