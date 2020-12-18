Песков рассказал, как началась кампания против роста цен

Дмитрий Песков рассказал, как Путин узнаёт о проблемах граждан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин получает данные Росстата, данные других каналов о проблемах, которые волнуют граждан, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт KP.ru.

- Он получает данные Росстата, он получает данные статистики. Он получает по другим каналам данные, которые наиболее волнуют граждан страны. В этом плане ощущение пульса - это, наверное, самое главное, что есть у президента. Всем этим он руководствуется. Плюс само правительство тоже даёт информацию.

Пресс-секретарь отметил, что всё это - абсолютно объективная информация, которую быстро анализируют. Песков также напомнил, что во время своей ежегодной пресс-конференции президент положительно охарактеризовал работу правительства в "этой беспрецедентно тяжёлой ситуации, в которой оказался сейчас весь мир".