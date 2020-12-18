Песков рассказал о своих самых ярких событиях 2020 года

Дмитрий Песков рассказал Радио КП, что благодаря изоляции смог побольше общаться с детьми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Год был очень тяжёлым и для страны, и для всего мира, отметил в интервью Радио "Комсомольская правда" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фрагменты интервью публикует сайт KP.ru.

- В этом году мы вышли из зоны комфорта и в плане образования, я имею в виду дистанционку, и в плане наших стариков, родных, в плане их передвижения. Я имею в виду режим изоляции, - перечислил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также напомнил об обязанности москвичей регистрировать свои поездки на общественном транспорте и автомобилях.

Хорошим в этом году пресс-секретарь президента назвал сближение с семьёй и возможность уделить своим детям и близким больше времени для общения.

- В какие-то периоды было больше общения с семьёй, и это очень здорово. Частично, но удалось компенсировать какие-то недели и месяца, когда мы видели друг друга буквально по несколько минут. Удалось и с детьми поговорить побольше о жизни, узнать вообще их мировоззрения, чем они живут. Где-то удалось почитать побольше книг, посмотреть побольше интересных фильмов. Нет худа без добра,- заключил глава пресс-службы президента.