Безопасной дозы алкоголя не существует, заявил главный нарколог Минздрава Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный внештатный психиатр-нарколог российского министерства здравоохранения Евгений Брюн заявил, что не существует безопасной дозы алкоголя. По словам специалиста в интервью агентству ТАСС в пятницу, 18 декабря, этиловый спирт по определению не может быть безопасным, поскольку представляет собой токсичный растворитель.

- Наш британский коллега как-то сказал, что разрешенная доза алкоголя равняется нулю. Мощная фраза, которая близка к правде. Спирт – это токсическое вещество, поэтому безопасного количества токсического растворителя быть не может по определению, - подчеркнул Евгений Брюн.

При этом нарколог отметил, что слабоалкогольные напитки, например, пиво или вино, большинству людей можно употреблять для «лечебных целей», однако назвать конкретную дозу, которую можно выпить, нельзя.

- Человек начинает терять критику своего состояния, если употребит даже небольшую дозу спиртного. Настроение повышается, человек становится активным, мысли скачут. Когда критики нет, ему кажется, что, если он еще выпьет, ничего страшного не произойдет - в этом дьявольщина, - считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России.

Евгений Брюн также в очередной раз выступил за запрет продажи алкоголя в магазинах, которые расположены в жилых домах.

Ранее в российском министерства здравоохранения опровергли сообщения о безвредной порции спиртного.