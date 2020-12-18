Названа опасность постковидного синдрома Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус может оставить после себя неприятные последствия, которые врачи определили, как постковидный синдром. Он характеризуется сердечно-сосудистыми проблемами, общей слабостью, обострением хронических заболеваний и проблемами с дыхательной системой.

«После выздоровления примерно у 20% людей, в том числе и у молодых, по данным из США, появляются или сохраняются признаки постковидного синдрома. Это бывает в разных формах, обычно не тяжелые проявления, но все равно они есть у значимого процента людей», - рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Николай Крючков.

Причем чаще этот синдром наблюдается именно у пожилых людей из-за больше количества заболеваний. У этой же группы вероятность, что определенные нарушения сохранятся, намного выше.

Иногда врачи могут путать постковидную слабость с симптомами других болезней, но другие нарушения характерны именно для COVID-19.

«Наиболее часто встречается повышенная слабость, нарушение концентрации внимания, сна и памяти, даже бывают депрессии и выраженные перепады настроения», - подчеркнул врач.

Среди других нарушений часто встречаются сердечные из-за нарушения свертываемости крови и прямого воздействия вируса. Если легкие были серьезно повреждены, может наблюдаться дыхательная недостаточность. Также врачи сталкиваются с болями в груди и в животе, нарушениями со стороны пищеварения.